2019-08-27T20:38:19+03:00
Общество

«Дань уважения за подвиг и терпение»: В Купчино установят памятник фронтовым кинооператорам

На месте монумента уже появился закладной камень
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Закладной камень установили в День российского кино. Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района.Закладной камень установили в День российского кино. Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района.
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Во Фрунзенском районе Петербурга появится новый памятник. Монумент посвятят «Фронтовым кинооператорам», которые трудились в Ленинграде и запечатлели подвиг советского народа. 27 августа у здания Института кино и телевидения появился закладной камень. Событие приурочили ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

- Благодаря тому, что с 1922 по 1935 год выпускались кинооператоры именно у нас, львиная доля фронтовых кинооператоров — это наши выпускники, преподаватели и студенты. Поэтому, где как не здесь, у родного для них института должен быть открыт этот памятник? Памятник, которым мы отдаем дань уважения за их подвиг, за их терпение, за их талант,- отметил на церемонии открытия ректор ВУЗа Александр Евменов.

Над проектом памятника еще предстоит поработать, поэтому точных дат установки монумента инициаторы не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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