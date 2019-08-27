«Дань уважения за подвиг и терпение»: В Купчино установят памятник фронтовым кинооператорам
Во Фрунзенском районе Петербурга появится новый памятник. Монумент посвятят «Фронтовым кинооператорам», которые трудились в Ленинграде и запечатлели подвиг советского народа. 27 августа у здания Института кино и телевидения появился закладной камень. Событие приурочили ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.
- Благодаря тому, что с 1922 по 1935 год выпускались кинооператоры именно у нас, львиная доля фронтовых кинооператоров — это наши выпускники, преподаватели и студенты. Поэтому, где как не здесь, у родного для них института должен быть открыт этот памятник? Памятник, которым мы отдаем дань уважения за их подвиг, за их терпение, за их талант,- отметил на церемонии открытия ректор ВУЗа Александр Евменов.
Над проектом памятника еще предстоит поработать, поэтому точных дат установки монумента инициаторы не называют.
ИСТОЧНИК KP.RU