2019-08-27T22:08:20+03:00
Общество

Генеральная прокуратура требует возбудить уголовное дело после пыток в «Крестах-2»

Сотрудников следственного изолятора подозревают в халатности
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В изоляторе "Кресты-2" пытали арестованных.В изоляторе "Кресты-2" пытали арестованных.Фото: Тимур ХАНОВ
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После отчета ФСИН о проверке следственного изолятора «Кресты-2» после жалобы на пытки, своими результатами поделились сотрудники Генеральной прокуратуры. Ведомство требует возбудить уголовное дело против сотрудников петербургского СИЗО.

- Генпрокуратура поставила вопрос о уголовном преследовании должностных лиц учреждения, в чьих действиях усматривается признаки халатности. Материалы направлены в ГСУ СК по Петербургу для решения вопроса об уголовном преследовании, - сказал Александр Куренной на официальном портале канале Генеральной прокуратуры «Эфир».

Одно из главных нарушений, выявленных во время проверки – перевод мужчины, впервые оказавшегося в СИЗО, в камеру с ранее судимыми гражданами.

- Это противоречит закону. Перевод был организован якобы в воспитательных целях. Сейчас пострадавший вернулся в свою камеру, - отметил Александр Куренной.

Напомним, скандал вокруг петербургского следственного изолятора «Кресты-2» разразился в начале августа. В интернете появилось видео с пытками находящихся под стражей обвиняемых. На кадрах неизвестные избивали одного из арестованных палкой, издеваясь над ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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