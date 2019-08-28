Прогноз погоды на 28 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и очень солнечно
Безоблачное небо, яркое солнце и никаких дождей - что еще нужно петербуржцу, чтобы быть счастливым? Учитывая, что лето в нынешнем году было, прямо скажем, так себе, то последние августовские деньги радуют горожан. Так будет и в среду.
- 28 августа в Санкт-Петербурге ожидается ясная и солнечная погода. Без осадков. Ветер южный и юго-западный, слабый. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также хорошо, по заверениям синоптиков, будет и в четверг. 29 августа в городе на Неве ожидается малооблачная и без осадков погода. Воздух прогреется аж до 25 градусов, а слабый южный ветер лишь дополнит картину.
Но вот в пятницу вечером уже могут быть осадки. Впрочем, расстраиваться рано, ведь дожди будут местами и кратковременные.
ИСТОЧНИК KP.RU