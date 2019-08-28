2019-08-28T08:39:24+03:00
Происшествия

Аренду завершил: очередной каршеринг нашелся разбитым в заборе

Иномарка снесла дорожные ограждения на Тихорецком проспекте
Петр КИБЕР
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На Тихорецком проспекте разбили очередной каршеринг. Фото: vk.com/spb_todayНа Тихорецком проспекте разбили очередной каршеринг. Фото: vk.com/spb_today
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Ни дня без аварии - по такому принципу живут водители прокатных автомобилей в Петербурге. Стабильно, раз или два в сутки приходят сообщения о том, что очередной каршеринг попал в ДТП. При такой статистике они, казалось бы, должны уже «самоуничтожиться», но нет, все продолжают и продолжают биться...

- Очередной каршеринг окончил свой славный путь на Тихорецком проспекте, чуть не доезжая улицы Бойкова. Дорожные рабочие в шоке, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Расстройство ремонтников можно понять. Они отделили крайнюю правую полосу красно-белыми пластиковыми ограждениями, выставили знаки, положили новый асфальт, а тут такой сюрприз с утра. Белая «Шкода», водитель которой и не пытался тормозить, снесла ограду и вылетела на газон, повиснув на заборчике.

Гуда так спешил гонщик - неизвестно, на месте аварии его не было. А разбитый автомобиль придется снимать краном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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