За сломанную пешеходу челюсть водитель сбившей его иномарки заплатит 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-28T09:03:27+03:00

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Попасть в ДТП уже само по себе неприятно, а если это имеет последствия для здоровья, то вдвойне. Так жителю Петербурга пришлось обращаться в суд, чтобы получить компенсацию за сломанную в аварии челюсть. В этом его поддержала прокуратура.

- Прокурор вступает в процесс и дает заключение, в том числе, по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, - поясняет пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суть же самого дела была в следующем: житель Приморского района Северной столицы спокойно шел по улице, в это время другой житель Приморского же района, ехал за рулем своего «Пежо». На пешеходном переходе они встретились.

- Установлено, что мужчина, не нарушая правил дорожного движения, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а ответчик, управляя автомобилем, совершил на него наезд, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В результате аварии пешеход получил многочисленные травмы, в том числе перелом челюсти, который пришлось долго и дорого лечить. Виновник аварии помогать деньгами отказался и пострадавший пошел в суд. Судья взвесил «за» и «против» и постановил взыскать с автомобилиста 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU