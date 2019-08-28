2019-08-28T10:32:57+03:00
Общество

В Петербурге полностью обновят автопарк пожарной техники

На вооружение спасателей уже поступило 15 новых автомобилей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербургские спасатели получили на вооружение новую спецтехникуПетербургские спасатели получили на вооружение новую спецтехникуФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Автопарк пожарно-спасательной техники Санкт-Петербурга пополнился пятнадцатью новыми автомобилями. Машины поступили на вооружение части МЧС накануне во вторник, 27 августа. Планируется, что новая техника поможет спасателям еще более быстро реагировать на пожары и предотвращать бедствия.

- Ключи от пятнадцати новых автоцистерн спасателям передало правительство Северной столицы во время торжественной церемонии, которая состоялась в 39 пожарно-спасательной части города, - сообщили в ГУ МЧС Петербурга.

В связи с тем, что сейчас Культурная столица активно развивается, разрастается, появляются новые дома, торговые центры и другая различная инфраструктура, новая, в полной боевой готовности техника особенно востребована в городе. Кроме того, пополнение автопарка актуально накануне начала учебного года.

В МЧС Петербурга отмечают, что в ближайшее время планируется обновить весь автопарк пожарно-спасательной техники города для еще более быстрого реагирования на пожары техногенного и природного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из комитета по градостроительству Петербурга разом ушли трое чиновников инфоблока
В Ленобласти начался сезон миграции лосей
Упавшая под поезд метро молодая девушка лишилась рук
В Петербурге расширят поддержку молодым матерям, родившим первенца
Большие и красивые: Петербуржцы хвастаются грибами, найденными у АЭС в Сосновом Бору
Петербуржцам рассказали, как изменился кабинет Путина в Смольном
Авто снесло асфальтоукладчик, переезжавший Октябрьскую набережную по пешеходному переходу
Гордость садовода: Валуев похвастался выращенной на даче голубикой
У «Опеля» вырвало двигатель после столкновения с «Фордом» на улице Книпович
В Сосновом Бору разыскивают подозреваемых в изнасиловании девушки
Больше 130 ДТП за полгода: ГИБДД устроила рейд по таксистам
Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке
За сломанную пешеходу челюсть водитель сбившей его иномарки заплатит 150 тысяч рублей
Аренду завершил: очередной каршеринг нашелся разбитым в заборе
Прогноз погоды на 28 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и очень солнечно
Генеральная прокуратура требует возбудить уголовное дело после пыток в «Крестах-2»
«Дань уважения за подвиг и терпение»: В Купчино установят памятник фронтовым кинооператорам
В Росприроднадзоре рассказали, почему погибла рыба в реке Ижора
Открыла огонь: Полицейский спас напарника от обезумевшего бездомного пса
В 2020 в Петербурге благоустроят заброшенный парк Авиаторов
Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки
Застрявший между сиденьями угонщик-неудачник распылил в окно огнетушитель, чтобы его спасли
Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса
Петербуржец в Коми неделю выслеживал, а потом украл со скалы птенцов краснокнижных сапсанов