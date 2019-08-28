В Петербурге полностью обновят автопарк пожарной техники
Автопарк пожарно-спасательной техники Санкт-Петербурга пополнился пятнадцатью новыми автомобилями. Машины поступили на вооружение части МЧС накануне во вторник, 27 августа. Планируется, что новая техника поможет спасателям еще более быстро реагировать на пожары и предотвращать бедствия.
- Ключи от пятнадцати новых автоцистерн спасателям передало правительство Северной столицы во время торжественной церемонии, которая состоялась в 39 пожарно-спасательной части города, - сообщили в ГУ МЧС Петербурга.
В связи с тем, что сейчас Культурная столица активно развивается, разрастается, появляются новые дома, торговые центры и другая различная инфраструктура, новая, в полной боевой готовности техника особенно востребована в городе. Кроме того, пополнение автопарка актуально накануне начала учебного года.
В МЧС Петербурга отмечают, что в ближайшее время планируется обновить весь автопарк пожарно-спасательной техники города для еще более быстрого реагирования на пожары техногенного и природного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU