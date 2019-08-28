У «Опеля» вырвало двигатель после столкновения с «Фордом» на улице Книпович

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-28T11:05:50+03:00

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Вырванный и валяющийся на дороге мотор - не самое частое зрелище даже в большом городе, в котором ДТП происходят ежедневно. Утром 27 августа такую картину могли наблюдать автомобилисты Невского района. Здесь. на перекрестке улиц 2-й Луч и Книпович столкнулись «Опель» под управлением 25-летней девушки и форд с 36-летним мужчиной за рулем.

- Около 6:00 водитель автомобиля «Опель» совершил столкновение с «Фордом». В результате водитель «Опеля» получила средний вред, а шофер «Форда» госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Судя по тому, что у «Опеля» после столкновения вырвало из-под капота двигатель, удар был приличной силы. Прибывшие медики отвезли девушку-водителя в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а мужчину из «Форда» доставили в больницу на проспекте Солидарности.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU