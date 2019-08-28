2019-08-28T11:33:30+03:00
Дом. Семья

Гордость садовода: Валуев похвастался выращенной на даче голубикой

Ягоды у бывшего боксера и нынешнего депутата Госдумы действительно крупные
Петр КИБЕР
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"Вот такенная", - как бы говорит о ягодах сам Николай."Вот такенная", - как бы говорит о ягодах сам Николай.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Экс боксер, известный на Западе по прозвищу «Зверь с Востока» и нынешний депутат Государственной Думы России Николай Валуев, как известно, заядлый рыбак, грибник и садовод. В своем «Инстаграме» он поделился фотографией ягод, выращенных на даче.

- Гордость садовода, - кратко подписал картинку сам Валуев.

Развесистые кусты с крупной голубикой впечатлили подписчиков народного избранника. Они оставили несколько десятков комментариев под постом, в которых выражают свое восхищение садоводческим талантом депутата.

- Браво! Никогда не пробовал эту ягоду но судя по ценам в супермаркете она на половину из золота. Николай отправьте мне немного. У нас в Узбекистане её вообще нет, а я её так люблю, - пишут пользователи соцсетей.

Впрочем, некоторые из них усомнились, что ягоды на фото - именно голубика. Привычная петербуржцам, она растет на кустиках, как черника, а это - другое.

- Это не голубика, в Питере ее называют Каринка, в Сибири Юрга или Ирга. Винная ягода Очень вкусная! - просветили Валуева подписчики.

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Валуев похвастался голубикой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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