Гордость садовода: Валуев похвастался выращенной на даче голубикой
Экс боксер, известный на Западе по прозвищу «Зверь с Востока» и нынешний депутат Государственной Думы России Николай Валуев, как известно, заядлый рыбак, грибник и садовод. В своем «Инстаграме» он поделился фотографией ягод, выращенных на даче.
- Гордость садовода, - кратко подписал картинку сам Валуев.
Развесистые кусты с крупной голубикой впечатлили подписчиков народного избранника. Они оставили несколько десятков комментариев под постом, в которых выражают свое восхищение садоводческим талантом депутата.
- Браво! Никогда не пробовал эту ягоду но судя по ценам в супермаркете она на половину из золота. Николай отправьте мне немного. У нас в Узбекистане её вообще нет, а я её так люблю, - пишут пользователи соцсетей.
Впрочем, некоторые из них усомнились, что ягоды на фото - именно голубика. Привычная петербуржцам, она растет на кустиках, как черника, а это - другое.
- Это не голубика, в Питере ее называют Каринка, в Сибири Юрга или Ирга. Винная ягода Очень вкусная! - просветили Валуева подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU