Гордость садовода: Валуев похвастался выращенной на даче голубикой

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-28T11:33:30+03:00

"Вот такенная", - как бы говорит о ягодах сам Николай. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Экс боксер, известный на Западе по прозвищу «Зверь с Востока» и нынешний депутат Государственной Думы России Николай Валуев, как известно, заядлый рыбак, грибник и садовод. В своем «Инстаграме» он поделился фотографией ягод, выращенных на даче.

- Гордость садовода, - кратко подписал картинку сам Валуев.

Развесистые кусты с крупной голубикой впечатлили подписчиков народного избранника. Они оставили несколько десятков комментариев под постом, в которых выражают свое восхищение садоводческим талантом депутата.

- Браво! Никогда не пробовал эту ягоду но судя по ценам в супермаркете она на половину из золота. Николай отправьте мне немного. У нас в Узбекистане её вообще нет, а я её так люблю, - пишут пользователи соцсетей.

Впрочем, некоторые из них усомнились, что ягоды на фото - именно голубика. Привычная петербуржцам, она растет на кустиках, как черника, а это - другое.

- Это не голубика, в Питере ее называют Каринка, в Сибири Юрга или Ирга. Винная ягода Очень вкусная! - просветили Валуева подписчики.

nickvaluev Валуев похвастался голубикой

ИСТОЧНИК KP.RU