2019-08-28T11:31:15+03:00
Происшествия

Авто снесло асфальтоукладчик, переезжавший Октябрьскую набережную по пешеходному переходу

Водитель легковушки надеялся, что каток будет ехать быстрее
Лилия КОЗЛОВА
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"Киа" снесла каток на пешеходном переходе в Петербурге"Киа" снесла каток на пешеходном переходе в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге утром в среду, 28 августа, произошла нелепая авария. Легковой автомобиль марки «Киа» врезался в каток на пешеходном переходе. В этот момент асфальтоукладчик пересекал проезжую часть по «зебре» недалеко от дома номер 48. Благо, в результате ДТП никто не пострадал.

- Бедный каток. «Шел» и тут на тебе, - шутят участники группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП», обсуждая эту необычную аварию.

По рассказам очевидцев, все произошло около 10 часов утра. Водитель «Киа» ехал по дороге и не стал снижать скорость перед пешеходным переходом, понадеявшись, что каток быстро проедет «зебру». Однако асфальтоукладчик и не собирался набирать скорость, а медленно двигался на другую сторону набережной.

- На этом переходе никто вообще не тормозит. Давно пора там поставить ограничение по скорости до 40 километров в час и повесить камеру, - жалуются петербургские автомобилисты.

Водители катка и автомобиля в порядке. Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить, кто же из них двоих оказался не прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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