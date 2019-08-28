Петербуржцам рассказали, как изменился кабинет Путина в Смольном

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-28T11:57:19+03:00

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Не секрет, что в начале - середине 90-х годов прошлого века Владимир Путин работал в мэрии родного Ленинграда. Здесь он занимал должность главы Комитета по внешним связям. И сам кабинет и должность сохранились до сих пор. Что там изменилось и изменилось ли, рассказал новый глава ведомства.

- Кабинет председателя Комитета по внешним связям до сих пор остается прежним. От первого владельца (Владимира Путина - прим. ред.) в нем даже висит гравюра с изображением Петра I, которая также по-прежнему занимает свое почетное место над столом председателя, - рассказал газете «Петербургский дневник» Евгений Григорьев.

В приемной до сих пор висит Сертификат Дома Финляндии за подписью Путина и тогдашнего премьер-министра Суоми.

На своих местах остались даже документы, которые были заведены при первом председателе комитета, а журнал учета трудовых книжек сотрудников до сих пор остается в работе.

Деловой переписки уже, конечно нет - она сдана в архив, но сканы некоторых писем вставлены в рамочку и вывешены на стенах.

Но самое интересное, что в последние годы в Смольном возникла своя собственная примета. Когда здесь проводят экскурсии, гиды говорят, что если дотронуться до ручки приемной бывшего кабинета Владимира Путина, то карьерный рост неминуем.

ИСТОЧНИК KP.RU