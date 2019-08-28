В Петербурге расширят поддержку молодым матерям, родившим первенца

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-28T12:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Санкт-Петербурга рассмотрит проект закона, призванный увеличить помощь молодым матерям. Законодательное собрание Северной столицы планирует снизить возраст, в котором назначаются компенсационные выплаты женщинам, родившим первого ребенка. Законопроектом предлагается предоставлять денежную поддержку молодым мамам в возрасте с 19 до 24 лет, а не с 20, как было предусмотрено ранее.

- Сейчас молодые женщины часто откладывают «на потом» вопрос рождения детей, ставя на первое место учебу и карьеру. Однако «потом» зачастую так и не наступает, в результате эти женщины сами себя лишают счастья быть матерями. Потрясения 20 века и так привели нашу страну к появлению «демографических ям», преодолеть последствия которых можно только совместными усилиями государства и общества, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Также он добавил, что законопроект должен стать важной составляющей целого комплекса мер по поддержке семьи и материнства, реализуемого городскими властями в рамках объявленного в России Десятилетия детства. Результатом этих мер должно стать улучшение демографической ситуации в Петербурге.

- Мы должны использовать любую возможность, чтобы повлиять на решение семьи о рождении первого ребенка. Они должны чувствовать поддержку и защищенность, - подчеркнул политик.

ИСТОЧНИК KP.RU