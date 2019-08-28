Из комитета по градостроительству Петербурга разом ушли трое чиновников инфоблока

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-28T13:39:05+03:00

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Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга лишился сразу троих сотрудников. Заявление об уходе написали работники информационного блока. Причиной их решения, как заявили в Смольном, стала недавняя проверка деятельности комитета.

- В ведомстве проводилась комплексная проверка информационного блока, по ее результатам сотрудников, отвечавших за информационное обеспечение, привлекли к дисциплинарной ответственности, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу КГА.

После полученного взыскания, сотрудники КГА подумали несколько дней и дружно подали заявления об уходе. Известно, что из комитета уволились замглавы КГА Андрей Цацаев, руководитель отдела технической защиты информации Сергей Колбунов и работавший в отделе информационных систем Петр Наталенко.

В самом КГА заверяют, что кадровые изменения никак не повлияют на работу комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU