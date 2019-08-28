2019-08-28T15:16:05+03:00
Общество

Прощались с летом: Раскрепощенные мужчины в красных трусах ныряли в Мойку с Красного моста

Необычное зрелище на видео сняли удивленные автомобилисты
Петр КИБЕР
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С Красного моста в Мойку прыгали трое мужчин. Фото: Кадр с видео/ vk.com/unreleased_dtpС Красного моста в Мойку прыгали трое мужчин. Фото: Кадр с видео/ vk.com/unreleased_dtp
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Лето, как водится, пришло в Петербург под конец августа. И горожане, так и не назагоравшиеся и не накупавшиеся за прошедшие три не самых теплых месяца, решили использовать солнечные денечки по полной. Так, трое раскрепощенных мужчин днем 28 августа ныряли в Мойку с Красного моста.

- Лето, прощай! - кричали перед прыжком ныряльщики.

За этим процессом наблюдали удивленные пешеходы и автомобилисты, а также девушки, испуганно повизгивающие при каждом кульбите прыгунов.

Чем было вызвано желание искупаться в не самой чистой реке, протекающей по центру большого города - неизвестно. Зато очевидно, что ребята сильно рисковали, ведь по водным гладям Петербурга постоянно снуют туристические катера, гидроциклы и прочие суда и суденышки, которые в любой момент могли выплыть из-под моста. Столкновение с ними не обещало ничего хорошего, но обошлось.

Не зря народная поговорка гласит, что некоторым, альтернативно одаренным людям, везет.

С Красного моста в Мойку ныряли трое мужчин. Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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