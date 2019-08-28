2019-08-28T15:28:34+03:00
Происшествия

Пассажир с ножом напал на таксиста в Купчино и угнал машину

Водителю удалось спастись, выпрыгнув из машины
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажир с ножом взял в плен таксиста в КупчиноПассажир с ножом взял в плен таксиста в КупчиноФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Петербурга, работающий извозчиком в такси, пережил нападение неадекватного пассажира. Накануне в 4 часа утра, 27 августа, 34-летний водитель на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы посадил в свой автомобиль мужчину, на вид лет 25-30. Тот попросил отвести его на улицу Турку. Однако завершить благополучно поездку таксисту не получилось.

- Приехав по адресу, пассажир достал нож и стал угрожать водителю: забрал у него ключи от автомобиля, потребовал таксиста сесть на пассажирское сиденье, сам сел за руль и поехал в неизвестном направлении, - сообщили в МВД Петербурга.

Какое-то время пассажир-захватчик ездил по улица Купчино без особой цели, держа наготове нож. Таксис сумел уличить момент, выпрыгнул из машины и сбежал.

Испуганный мужчина обратился в полицию. Спустя сутки правоохранители задержали подозреваемого. Около 11 часов утра 28 августа его нашли на заправке на Мурманском шоссе в том самом угнанном автомобиле. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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