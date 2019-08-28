Автомойщик, угнавший автомобиль клиента в Петербурге, отправится под суд

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-28T15:58:29+03:00

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В Санкт-Петербурге Московский районный суд города рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, работающего на автомойке. Сотрудник обвиняется в том, что поддался соблазну и украл машину клиента, пока тот, доверяя заведению, отдал ключи от своего автомобиля, чтобы транспорт привели в порядок. Вместо этого водитель полностью лишился транспортного средства.

- В июле 2019 года на автомойку в Московском районе приехал клиент на автомобиле «Мазда-3», стоимостью 255 тысяч рублей. Мужчина отдал сотруднику заведения ключи от машины, чтобы тот почистил салон, заодно подкачал колеса, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Но работник автосалона, пока за ним никто не наблюдал, сел в машину, завел ее и уехал в неизвестном направлении на клиентском транспорте. На похищенной машине он разъезжал по улицам Петербурга и Ленинградской области до тех пор, пока его не задержали правоохранители.

Похищенную машину вернули обратно ее владельцу, который точно остался не доволен качеством сервиса. Сотрудника автомойки отправили под суд. Ему грозит тюремный срок и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU