2019-08-28T16:07:34+03:00
Общество

Смольный: Средняя зарплата петербуржцев должна вырасти до 71 тысячи рублей

Чиновникам поручено создавать условия для привлечения инвестиций и появления высокооплачиваемых рабочих мест
Петр КИБЕР
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В ближайшем будущем кошельки петербуржцев должны стать более тугими.В ближайшем будущем кошельки петербуржцев должны стать более тугими.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О том, что зарплата горожан должна расти от года к году, «Комсомолка» уже писала. На «нулевых» чтениях бюджета вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что финансовый документ верстается исходя из зарплаты в 71 тысячу рублей в 2020 году. Сегодня мысль повторил и врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Нам надо увеличивать количество высокооплачиваемых, высокотехнологичных рабочих мест, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Чиновникам правительства получено создавать условия для привлечения инвестиций в Особую экономическую зону, где у сотрудников местных предприятий уже сейчас средняя зарплата достигает 105 тысяч рублей.

Стоит отметить, что все озвученные суммы указаны «грязными», то есть до вычета налогов. А если отнять 13 процентов, то от 71 тысячи остаются меньше 62. Это та сумма, которую в среднем должны получать на руки петербуржцы. Сбудутся планы, или нет - покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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