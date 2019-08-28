Двое подростков напали с ножом на старшеклассника на Октябрьской набережной

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-28T16:34:02+03:00

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Накануне нового учебного года двое подростков завершили свои летние каникулы уголовным делом. Как стало известно в среду, 28 августа, 16-летние парни стали фигурантами дела о разбое, напав с ножом на прохожего старшеклассника ради мобильного телефона и пары наушников. Юных подозреваемых уголовников уже задержали.

- Инцидент произошел 26 августа 2019 года. Возле одного из домов по Октябрьской набережной два 16-летних парня, угрожая ножом, избили старшеклассника, ученика 10-го класса, после чего похитили у него мобильный телефон и наушники на общую сумму более 20 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Мальчиков задержали во время оперативно-розыскных действий. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения. Подросткам грозит впереди не новый учебный год, а до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU