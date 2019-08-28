Чтоб без ям: В Ленобласти начали класть суперасфальт
Колейность - бич автомобильных трасс. Из-за выросшего в последние годы парка грузовиков и легковушек, нагрузки на дорожное покрытие увеличились в разы, а стандарты остались прежними. Чтобы не заниматься ремонтом каждый год. в Ленобласти решили использовать суперасфальт.
- Жесткий каркас из щебня, формирующий основу материала, обуславливает повышенную устойчивость к пластическим деформациям и к абразивному износу (например, истиранию шипами), - сообщает пресс-служба правительства 47 региона.
Марка смеси называется ЩМА-20 и она впервые применена в Ленинградской области. Все материалы подбирались исходя из температурных особенностей региона, чтобы получить устойчивое к климатическим воздействиям покрытие. Новый асфальт уже уложен на участке региональной трассы «Огоньки - Стрельцово - Толоконниково» - дублера «Скандинавии».
А для автомобилистов асфальт станет отрадой для ушей, ведь он создает гораздо меньше шума.
ИСТОЧНИК KP.RU