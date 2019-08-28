2019-08-28T17:02:42+03:00
Общество

Петербург на 90 процентов готов к зиме

Детские и социальные учреждения подготавливают к началу отопительного сезона
Лилия КОЗЛОВА
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Энергетический комплекс Петербурга на 90% готов к зимеЭнергетический комплекс Петербурга на 90% готов к зимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Энергетический комплекс Санкт-Петербурга практически полностью готов к наступлению зимы. Согласно отчету правительства города, сейчас готовность можно оценить в 90 процентов. Специалисты проверяют тепловые сети, водоснабжение, водоотведение, газовые сети и электричество.

- В 2018 году было построено, реконструировано и капитально отремонтировано свыше 203 км тепловых сетей, 184 км сетей водоснабжения и водоотведения, 1899 км сетей электроснабжения, 48 км газовых сетей. В первом полугодии 2019 года темпы исполнения таких работ существенно увеличились, что подтверждается более высоким исполнением бюджета: 46,9% по сравнению с 41,8% в прошлом году, - сообщили в Смольном.

В текущем году в Северной столице будет проложено 1665 километров сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе: 238 км тепловых сетей, 209 км сетей водоснабжения и водоотведения, 1150 км сетей электроснабжения и 68 км газоснабжения. Также опережающими темпами идет строительство Охтинского канализационного коллектора, что позволит завершить стройку не в 2021 году, а уже в 2020. Ввод в строй этого важного объекта позволит прекратить сброс неочищенных сточных и дождевых вод в реку Охту.

Важным вопросом также остается реконструкция в историческом центре существующей системы газоснабжения или отказ от нее. Комитет по энергетике м инженерному обеспечению должен будет провести оценку технической возможности и финансовых затрат на перевод жилых домов – объектов культурного наследия, в которых установлены газовые плиты и водонагревательные колонки, на централизованную систему горячего водоснабжения и электроплиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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