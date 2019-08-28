На Ленинградскую область в пятницу обрушатся грозы

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-28T17:25:39+03:00

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Под самый конец лета в Санкт-Петербург и область неожиданно пришло тепло. Однако жаркие дни не долго будут стоять в 47-м регионе. Уже в пятницу, 30 августа, по прогнозам синоптиков, на Ленинградскую область обрушатся мощные грозы, которые поменяют знойную погоду.

- Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 августа на территории Ленинградской области днем ожидаются грозы, - предупредили в МЧС региона.

Количество осадков, которые обрушатся на населенные пункты в Ленобласти, синоптики не уточняют. Однако спасатели дали несколько советов местным жителям о том, как вести себя в связи со сложившейся метеорологической обстановкой. Во время грозы повышается вероятность ДТП из-за скользких мокрых дорог и плохой видимости. Также повышается вероятность авиапроисшествий, изменения в расписании воздушных судов на территории Ленинградской области. Также в МЧС советуют воздержаться от прогулок на лодках, рыбалки и походов лес.

Спасатели рекомендуют в непогоду по возможности остаться дома, закрыть окна, двери и не топить печь, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

ИСТОЧНИК KP.RU