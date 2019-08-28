2019-08-28T17:25:39+03:00
Общество

На Ленинградскую область в пятницу обрушатся грозы

МЧС предупредили жителей об ухудшении погодной обстановки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На Ленинградскую область надвигаются грозыНа Ленинградскую область надвигаются грозыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Под самый конец лета в Санкт-Петербург и область неожиданно пришло тепло. Однако жаркие дни не долго будут стоять в 47-м регионе. Уже в пятницу, 30 августа, по прогнозам синоптиков, на Ленинградскую область обрушатся мощные грозы, которые поменяют знойную погоду.

- Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 августа на территории Ленинградской области днем ожидаются грозы, - предупредили в МЧС региона.

Количество осадков, которые обрушатся на населенные пункты в Ленобласти, синоптики не уточняют. Однако спасатели дали несколько советов местным жителям о том, как вести себя в связи со сложившейся метеорологической обстановкой. Во время грозы повышается вероятность ДТП из-за скользких мокрых дорог и плохой видимости. Также повышается вероятность авиапроисшествий, изменения в расписании воздушных судов на территории Ленинградской области. Также в МЧС советуют воздержаться от прогулок на лодках, рыбалки и походов лес.

Спасатели рекомендуют в непогоду по возможности остаться дома, закрыть окна, двери и не топить печь, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хороших людей гораздо больше, чем других: Отец погибшей в Турции девочки поблагодарил всех, кто их поддерживал
МИД назвал причину смерти 12-летней девочки в турецкой больнице
Транспортировкой тела девочки, которая умерла в Турции, займется МИД
Петербург на 90 процентов готов к зиме
Чтоб без ям: В Ленобласти начали класть суперасфальт
Двое подростков напали с ножом на старшеклассника на Октябрьской набережной
Смольный: Средняя зарплата петербуржцев должна вырасти до 71 тысячи рублей
Автомойщик, угнавший автомобиль клиента в Петербурге, отправится под суд
Пассажир с ножом напал на таксиста в Купчино и угнал машину
Прощались с летом: Раскрепощенные мужчины в красных трусах ныряли в Мойку с Красного моста
«Просто монстрила»: Гигантский красный слизень напугал жителей Ленобласти
Из комитета по градостроительству Петербурга разом ушли трое чиновников инфоблока
В Ленобласти начался сезон миграции лосей
Упавшая под поезд метро молодая девушка лишилась рук
В Петербурге расширят поддержку молодым матерям, родившим первенца
Большие и красивые: Петербуржцы хвастаются грибами, найденными у АЭС в Сосновом Бору