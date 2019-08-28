Она рядом, сейчас ей не больно: Мама погибшей в Турции девочки написала первое сообщение после трагедии

СЕГОДНЯ 20:57 2019-08-28T20:59:06+03:00

Родители погибшей в Турции Алисы Адамовой благодарят всех, кто переживал за судьбу их дочери. Фото: СОЦСЕТИ

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Родители Алисы Адамовой 11 дней мечтали услышать от турецких врачей лишь одно: вашей дочке лучше. Но за все это время состояние девочки, руку которой засосало в трубу в бассейне в отеле в Бодруме, не изменилось. Каждый день Наталья и Андрис надеялись на чудо, но 28 августа сердце их дочурки остановилось. Алисе было 12 лет.

О том, что в семье произошло несчастье, первым сообщил отец школьницы. Мама Алисы долго не могла взять себя в руки после тяжелого известия. Но после тысяч слов соболезнований в соцсетях убитая горем женщина решила все-таки ответить.

- Нет просто физической возможности ответить всем лично, - написала Наталья. - Поддерживаем себя мыслью: Алисе сейчас не больно, не страшно и легко. Она рядом. А мы справимся как-нибудь.Спасибо, люди!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727878" frameborder="0"></iframe> Петербургские врачи рассказали, что пострадавшую на отдыхе в Турции девочку вскоре можно будет отвезти в Россию.Состояние ребенка тяжелое, но стабильное

ИСТОЧНИК KP.RU