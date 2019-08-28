2019-08-28T21:49:49+03:00
Звезды

«Деньги, заработанные Наргиз, тратили на Серябкину»: Финалист «Битвы экстрасенсов» рассказала правду о скандале певицы с Фадеевым

И разоблачила ведунью Саону
Степан СТЕПАНОВ
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Экстрасенс Татьяна Ларина рассказала о ситуации между Фадеевым и Наргиз изнутри.Экстрасенс Татьяна Ларина рассказала о ситуации между Фадеевым и Наргиз изнутри.Фото: СОЦСЕТИ
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Не утихают страсти вокруг скандала между эпатажной певицей Наргиз и продюсером Максимом Фадеевым. После того, как музыканты разошлись, громко хлопнув дверью, казалось, что добавить больше нечего. Но тут на воображаемой сцене появилась еще одна героиня - некая ведунья Саона, которая поспешила облить грязью Наргиз, обвинив ее в СМИ чуть ли не во всех смертных грехах. Близкая подруга Наргиз - экстрасенс и финалист «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина уверена: Саона пиарится. И не исключает, что она вовсе - засланный казачок от Фадеева.

- Эта «гадалка», которая через несколько строк приобретает звание «ясновидящей», будучи на самом деле никем, пытается «вылезти» за счет имени Наргиз, - заявила Ларина. - Как вообще можно так говорить о человеке, которого не видел ни разу в жизни, да еще и с такой уверенностью? Ей карты подсказали такие подробности? Это бред! Я много раз была на концертах Наргиз и видела, насколько она выкладывается в работе. И я знаю, что на самом деле произошло в этой истории.

По информации Татьяны Лариной, Наргиз сама расторгла контракт с Фадеевым - устала работать на прежних условиях.

- К ней относились, как к ничтожеству: песни для нее не писали годами, клипы не снимали, а деньги, заработанные ею в турах по России, тратились на продвижение Серябкиной, - поделилась подробностями экстрасенс.

Сейчас по мнению Лариной, в Интернете идет настоящая травля Наргиз от «засланных» Фадеевым людей.

Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

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ИСТОЧНИК KP.RU

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