«Деньги, заработанные Наргиз, тратили на Серябкину»: Финалист «Битвы экстрасенсов» рассказала правду о скандале певицы с Фадеевым

СЕГОДНЯ 21:49 2019-08-28T21:49:49+03:00

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Не утихают страсти вокруг скандала между эпатажной певицей Наргиз и продюсером Максимом Фадеевым. После того, как музыканты разошлись, громко хлопнув дверью, казалось, что добавить больше нечего. Но тут на воображаемой сцене появилась еще одна героиня - некая ведунья Саона, которая поспешила облить грязью Наргиз, обвинив ее в СМИ чуть ли не во всех смертных грехах. Близкая подруга Наргиз - экстрасенс и финалист «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина уверена: Саона пиарится. И не исключает, что она вовсе - засланный казачок от Фадеева.

- Эта «гадалка», которая через несколько строк приобретает звание «ясновидящей», будучи на самом деле никем, пытается «вылезти» за счет имени Наргиз, - заявила Ларина. - Как вообще можно так говорить о человеке, которого не видел ни разу в жизни, да еще и с такой уверенностью? Ей карты подсказали такие подробности? Это бред! Я много раз была на концертах Наргиз и видела, насколько она выкладывается в работе. И я знаю, что на самом деле произошло в этой истории.

По информации Татьяны Лариной, Наргиз сама расторгла контракт с Фадеевым - устала работать на прежних условиях.

- К ней относились, как к ничтожеству: песни для нее не писали годами, клипы не снимали, а деньги, заработанные ею в турах по России, тратились на продвижение Серябкиной, - поделилась подробностями экстрасенс.

Сейчас по мнению Лариной, в Интернете идет настоящая травля Наргиз от «засланных» Фадеевым людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/725565" frameborder="0"></iframe> Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

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ИСТОЧНИК KP.RU