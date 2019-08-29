2019-08-29T07:45:14+03:00
Общество

Они сделали все возможное: отец 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции, рассказал, как врачи пытались спасти его дочь

Родители Алисы Адамовой никак не могут поверить в случившееся
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам отца, за жизнь Алисы, захлебнувшейся в бассейне в Турции, медики боролись до последнего.По словам отца, за жизнь Алисы, захлебнувшейся в бассейне в Турции, медики боролись до последнего.Фото: СОЦСЕТИ
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Вчера, 28 августа, не стало Алисы Адамовой - девочки, за которую переживала вся страна. 11 дней назад Алиса получила тяжелые травмы во время купания в бассейне в турецком отеле Sunhill и впала в кому. Ее пытались спасти турецкие и русские медики, но тщетно - ребенок умер, так и не придя в сознание.

- Очень тяжело поверить... - написал вчера ночью на своей страниц в соцсети ее отец Андрис Лейкуцис. - Голова отказывается принимать информацию сегодняшнего дня. Очень тяжело...

По словам Андриса, врачи сделали все возможное, чтобы спасти Алису. После того, как сердце девочки остановилось, ее пытались реанимировать на протяжении 20 минут. Но безуспешно. Только когда все попытки заново запустить сердечко ребенка оказались тщетными, медики констатировали смерть.

- Большое Вам спасибо. Октай Бей, Владимир Владимирович, Михаил Александрович, Гюрзув Бей, - обратился к ним отец девочки.

Как мы сообщали ранее, транспортировкой тела Алисы в Санкт-Петербург займется МИД России. Кроме того, Смольный пообещал оказать ее родителями всю необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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