Прогноз погоды на 29 августа в Санкт-Петербурге: Почти что жара
Четверг, и до конца рабочей недели осталось совсем чуть-чуть. Еще немного, и петербуржцы смогут насладиться законными выходным, а заодно собрать своих детей и внуков в школу. 1 сентября в этом году выходной, но 2-го числа ученикам все же придется сесть за парты. А пока и мамы и папы и их дети могут наслаждаться теплом, которое установилось в городе на Неве.
- 29 августа в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит +23...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Увы, но два последних дня лета окажутся не столь безоблачными в прямом смысле этого слова. В пятницу, 30 августа, метеорологи пугают пусть кратковременными, но дождями. Воздух же прогреется до 23 градусов тепла.
А в субботу, 31-го числа, будет облачно и до +24. Зато без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU