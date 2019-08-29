Прогноз погоды на 29 августа в Санкт-Петербурге: Почти что жара

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-29T08:22:23+03:00

В четверг в Северной столице будет до + 25 градусов и солнечно

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Четверг, и до конца рабочей недели осталось совсем чуть-чуть. Еще немного, и петербуржцы смогут насладиться законными выходным, а заодно собрать своих детей и внуков в школу. 1 сентября в этом году выходной, но 2-го числа ученикам все же придется сесть за парты. А пока и мамы и папы и их дети могут наслаждаться теплом, которое установилось в городе на Неве.

- 29 августа в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит +23...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Увы, но два последних дня лета окажутся не столь безоблачными в прямом смысле этого слова. В пятницу, 30 августа, метеорологи пугают пусть кратковременными, но дождями. Воздух же прогреется до 23 градусов тепла.

А в субботу, 31-го числа, будет облачно и до +24. Зато без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU