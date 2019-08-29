2019-08-29T08:57:51+03:00
Происшествия

На Кадетской линии «Киа» повернул не глядя и впечатал «Мерседес» в дом

Обе разбитых иномарки после столкновения вынесло на тротуар
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове ночью встретились две иномарки. Фото: vk.com/spb_todayНа Васильевском острове ночью встретились две иномарки. Фото: vk.com/spb_today
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Невнимательность одного из водителей привела к очередной дорожной аварии, произошедшей в Санкт-Петербурге. Ночью на Васильевском острове столкнулись «Киа» и «Мерседес». «Встреча», которой оба автомобилиста наверняка хотели бы избежать, произошла на углу Кадетской линии и Кубанского переулка.

- На Кадетской линии водитель «Киа» решил не глядя повернуть налево и впечатал в дом «Мерседес». Удивительно, но пострадавших нет, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Большая удача, если можно так сказать про серьезную аварию, что она произошла глубокой ночью. Случись такое днем, и вылетевшие на тротуар автомобили могли снести пешеходов, которых всегда полно в исторической части Васильевского острова.

Впрочем, ночью подобные ДТП как раз часто и происходят потому, что водители уверены: они в городе одни, дороги свободны -делай, что хочешь. Теперь разбираться в том, кто прав, а кто виноват, будут сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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