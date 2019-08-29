В Петербурге открыли участок Кирочной улицы от Новгородской до улицы Красного Текстильщика

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-29T09:14:16+03:00

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Толпы людей, которые традиционно собираются у Единого центра документов на улице Красного Текстильщика, знакомы любому автомобилисту Петербурга, хоть раз проезжавшему по центру города. Движение по улице Моисеенко всегда было затруднено из-за припаркованных то тут, то там автомобилей, а усугубляло ситуацию то, что проехать по параллельной Кирочной улице было нельзя. Но теперь ситуация изменилась.

- По Кирочной улице теперь можно доехать до улицы Красного Текстильщика. Пять лет новый участок был перекрыт металлическими конструкциями, а проезжая часть использовалась для стояния мигрантов, - пишет «Канонер».

Самое интересное, что работы по строительству 300-метрового отрезка продолжения Кирочной улицы стартовали еще 10 лет назад. Для пробивки трассы было снесено мешающее здание, но лишь в 2013-м дорожники взялись за дело. Через год трассу построили, но так и не открывали для движения. И вот сейчас, спустя пять лет, автомобили, наконец, могут проехать от Новгородской до Красного Текстильщика.

ИСТОЧНИК KP.RU