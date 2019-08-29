Семь автомобилей столкнулись на внешней стороне КАД у Таллиннского шоссе

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-29T09:39:24+03:00

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Не самым добрым выдалось утро у петербургских автомобилистов, вставших в пробке на Кольцевой автодороге в районе Таллиннского шоссе. Еще хуже было настроение виновников затора - водителей семи машин, попавших в массовое ДТП.

- На внешней стороне КАД от Таллиннского шоссе в сторону Пулковского в левом ряду столкнулись семь машин, - пишут очевидцы ДТП в соцсетях.

Серьезных повреждений участники «паровозика» не получили, однако крайняя левая полоса оказалась полностью перекрытой для движения. В проблемном месте мгновенно образовался затор. Учитывая, что авария произошла в утренний час пик, обстановка на КАДе нервная.

Если судить по сервису Яндекс.Карты, до длина пробки составляет четыре километра. Скорость движения в ней е превышает 10 километров в час.

При этом объехать участок не получится, ведь само Таллиннское шоссе от КАД до проспекта Народного Ополчения из-за ремонта стоит еще хуже. Спасти может съезд на Волхонское шоссе, но и там достаточно плотно, тем более, что Пулковское в сторону города также окрашено в красный.

ИСТОЧНИК KP.RU