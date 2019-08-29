2019-08-29T10:33:18+03:00
Происшествия

Вымогателей, требовавших 17 миллионов и фирму у бизнесмена, искали два года

Теперь злоумышленники находятся в руках полиции
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали вымогателей, требовавших с бизнесмена 17 миллионов рублей.Полицейские поймали вымогателей, требовавших с бизнесмена 17 миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сотрудники петербургского главка, при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали группу злоумышленников, которых подозревают в вымогательстве и рейдерстве. По версии следствия, трое мужчин и женщина требовали от бизнесмена заплатить им многомиллионный откуп и отдать фирму.

- В октябре 2017 года в одном из ресторанов Приморского района указанные граждане под угрозой физической расправы требовали от коммерсанта 17 миллионов рублей и передачи в их собственность его компании, специализирующейся на строительстве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но бизнесмен не испугался и отказался платить. За это мужчину избили и вынудили перевести 400 тысяч рублей на счет женщины-сообщницы вымогателей. После этого коммерсанта отпустили. Он сразу обратился в полицию, где было заведено дело по статье «Вымогательство».

Почти два года злодеев искали и, наконец, поймали. Впрочем, до суда они останутся на свободе, под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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