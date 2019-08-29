Вымогателей, требовавших 17 миллионов и фирму у бизнесмена, искали два года
Сотрудники петербургского главка, при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали группу злоумышленников, которых подозревают в вымогательстве и рейдерстве. По версии следствия, трое мужчин и женщина требовали от бизнесмена заплатить им многомиллионный откуп и отдать фирму.
- В октябре 2017 года в одном из ресторанов Приморского района указанные граждане под угрозой физической расправы требовали от коммерсанта 17 миллионов рублей и передачи в их собственность его компании, специализирующейся на строительстве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Но бизнесмен не испугался и отказался платить. За это мужчину избили и вынудили перевести 400 тысяч рублей на счет женщины-сообщницы вымогателей. После этого коммерсанта отпустили. Он сразу обратился в полицию, где было заведено дело по статье «Вымогательство».
Почти два года злодеев искали и, наконец, поймали. Впрочем, до суда они останутся на свободе, под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU