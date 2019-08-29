В Петербурге обсудили подготовку к ЕВРО-2020

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-29T11:06:53+03:00

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Уже меньше года осталось до того момента, как Петербург вновь станет одной из футбольных столиц Европы. В июне-июле 2020 года Северная столица, в числе 12 городов примет игры континентального чемпионата по футболу. 28 августа в Смольном прошло заседание по подготовке ЕВР0-2020.

- В обсуждении приняли участие замминистра спорта РФ Павел Новиков, гендиректор структуры УЕФА Евро 2020 в России Алексей Сорокин, руководители профильных комитетов, правоохранительных структур и прочих организаций, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Для подготовки к играм будет проведено более130 различных мероприятий в области спортивной, транспортной, инженерной, медицинской, гостиничной, информационно-коммуникационной инфраструктуры города и так далее.

А уже 9 сентября в Петербург приедет комиссия УЕФА, которая проверит готовность города к проведению чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU