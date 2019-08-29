В Петербурге обсудили подготовку к ЕВРО-2020
Уже меньше года осталось до того момента, как Петербург вновь станет одной из футбольных столиц Европы. В июне-июле 2020 года Северная столица, в числе 12 городов примет игры континентального чемпионата по футболу. 28 августа в Смольном прошло заседание по подготовке ЕВР0-2020.
- В обсуждении приняли участие замминистра спорта РФ Павел Новиков, гендиректор структуры УЕФА Евро 2020 в России Алексей Сорокин, руководители профильных комитетов, правоохранительных структур и прочих организаций, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Для подготовки к играм будет проведено более130 различных мероприятий в области спортивной, транспортной, инженерной, медицинской, гостиничной, информационно-коммуникационной инфраструктуры города и так далее.
А уже 9 сентября в Петербург приедет комиссия УЕФА, которая проверит готовность города к проведению чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU