Полиция задержала молодого рецидивиста, ограбившего петербургских школьников

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-29T11:48:36+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга в четверг, 29 августа, сообщила о том, что задержала подозреваемого в ограблении трех подростков весной этого года. Оказалось, что мужчина уже не первый раз «наступает» на одни и те же «грабли». За его плечами уже три уголовных дела за кражи и грабежи.

- Инцидент произошел еще 17 марта 2019 года. У дома 34 по Серебристому бульвару на троих подростков, которым всем по 15 лет, напал прохожий. Мужчина похитил у ребят мобильные телефоны и скрылся, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Общая сумма похищенных телефонов составила 25 тысяч рублей. Занявшись оперативно-розыскными мероприятиями, правоохранители задержали подозреваемого в ограблении мужчину. Им оказался 29-летний безработный местный житель-рецидивист. Ранее он уже был трижды судим. Выяснилось, что краденные мобильные телефоны он сдал в ломбард и выручил за них деньги.

На данный момент мобильные телефоны изъяты. В отношении подозреваемого петербуржца проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU