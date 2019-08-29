Внимание розыск: Турист из Новгорода приехал посмотреть Петербург, но заблудился и прибился к бомжам

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-29T12:11:24+03:00

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Друзья и близкие туриста из Великого Новгорода просят помочь найти его в Санкт-Петербурге. По их словам, мужчина, отправившийся гулять по Северной столице, попал в переплет: потерял телефон, заблудился и мог оказаться в беде.

- Помогите в поисках человека. Зовут Сергей Максимов (1978 года рождения). Находится в Невском районе, особенно Дальневосточный, Коллонтай, Крыленко. Последний раз его видели в не очень хорошем состоянии. Возможно прибился к бомжам, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» коллеги Сергея.

Почему взрослый мужчина, из соседнего с Петербургом города, до которого всего три часа на автобусе, потеряв лишь телефон не обратился в полицию - неизвестно. По словам разыскивающих, родным на мужчину «плевать». Возможно в этом причина его неприятностей.

Если вы видели Сергея, то звоните по телефону +7-916-382-42-14, его друзья приедут и заберут попавшего в беду человека. Сведения о его местонахождении также можно оставить в соцсетях.

Мужчина мог попасть в беду и прибиться к бомжам. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU