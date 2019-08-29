2019-08-29T12:13:33+03:00
Происшествия

Профессора Нью-Йоркского университета ограбили, избив ногами, в центре Петербурга

Обидчиков выпускника МГУ задержали через год после инцидента
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга спустя год задержала подозреваемого в ограблении американского профессораПолиция Петербурга спустя год задержала подозреваемого в ограблении американского профессораФото: Артем КИЛЬКИН
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Спустя почти год полиция Санкт-Петербурга напала на след грабителей, которые избили и обворовали профессора Нью-Йоркского университета, который отдыхал в Северной столице. Как стало известно в четверг, 29 августа, по подозрению задержали одного мужчину из троих нападавших.

- Ограбление произошло почти год назад, 15 сентября 2018 года. В тот день около 8 часов утра трое мужчин в баре «Резидент» на улице Ломоносова в центре Петербурга набросились на 32-летнего мужчину. Они залили ему лицо из газового баллончика, повалили на пол и избили ногами по голове и телу, после чего, прихватив вещами мужчины, скрылись, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

В итоге ущерб составил 328 тысяч рублей. Уточняется, что жертвой жестокого грабежа оказался профессор факультета экономики Нью-Йоркского университета, бывший россиянин, ныне гражданин США, выпускник МГУ.

Сейчас по подозрению в ограблении задержан 34-летний житель Кудрово. Остальных его сообщников еще разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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