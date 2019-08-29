2019-08-29T12:32:05+03:00
Происшествия

Парня из Ирана подозревают в изнасиловании студентки мединститута в Петербурге

Иностранец надругался над девушкой в общежитии университета
Лилия КОЗЛОВА
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Студента из Ирана подозревают в изнасиловании девушки в общежитии петербургского университетаСтудента из Ирана подозревают в изнасиловании девушки в общежитии петербургского университетаФото: Артем КИЛЬКИН
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Молодой гражданин из Ирана приехал в Санкт-Петербург для того, чтобы поступить на обучение в университет. Однако еще не приступив к учебе уже оказался фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в изнасиловании студентки. Об этом стало известно в четверг, 29 августа.

- 23-летнего приезжего из Ирана обвинили в изнасиловании 22-летней девушки, студентки третьего курса Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени Павлова, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что инцидент произошел вечером 27 августа в комнате общежития университета на Большой Монетной улице. Применив насилие, парень накинулся на студентку и надругался над ней.

На данный момент иностранный студент задержан. Полиция возбудила уголовное дело. В качестве вещественного доказательства изъят использованный презерватив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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