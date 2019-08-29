Доверчивая петербурженка отдала 50 тысяч рублей за тухлое яйцо

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-29T13:39:45+03:00

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Молодая жительница Петербурга попалась на старый цыганский «трюк» с порчей. 22-летняя девушка, которая работает администратором в детской стоматологии, испугавшись проклятья, отдала незнакомой женщины деньги и украшения, а взамен получила тухлое яйцо. Теперь с неудачей доверчивой петербурженки разбирается полиция.

- По рассказу девушки в полиции, в среду, 28 августа, недалеко от станции метро «Купчино» на улице Ярослава Гашека к ней подошла женщина и спросила, как пройти к роддому. После этого она, нахмурившись, посмотрела на девушку и сказала, что на той страшная порча, - пишут «Невские новости».

Отведя наивную девушку в ближайший сквер, она достала куриное яйцо и провела «ритуал» выявления проклятья. Обтерла яйцо влажной салфеткой, завернула его в пакет и разбила. К изумлению растерянной петербурженки яйцо оказалось внутри черным.

Поверив в то, что на ней действительно порча, 22-летняя девушка послушалась женщину, сходила домой и принесла оттуда 30 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения еще на 21,5 тысяч рублей. «Целительница» сложила все в пакет, приложила его к животу девушки, прочитала «заклинание» и попросила петербурженку подуть. В этот момент пакет пропал.

Только вернувшись домой, девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По ее словам, женщина, которая обвела ее вокруг пальца, была похожа на цыганку лет 35-40, невысокого роста около 160 сантиметров. У нее черные волосы с сединой ниже плеч. Одета в черную обтягивающую футболку, черную длинную юбку, с собой была черная сумка, на шее несколько цепочек.

ИСТОЧНИК KP.RU