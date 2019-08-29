46-й автобус перестанет ходить на Крестовский остров

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-29T13:53:37+03:00

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Жителям Санкт-Петербурга, регулярно пользующимся автобусами, в частности 46-м номером, с последнего дня лета стоит быть внимательнее. 31 августа меняется маршрут и конечные пункты следования автобуса. На Крестовский остров он ездить перестанет.

- С 31 августа в соответствии с решением Комитета по транспорту изменяется трасса маршрута номер 46 «Автостанция«Крестовский остров» - площадь Александра Невского», - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса». - Конечными пунктами маршрута станут автостанция «Ладожский вокзал» и Вазаский переулок.

Напомним, что ранее автобус ходил по От метро «Площадь Александра Невского», по Невскому проспекту, далее по Исполкомской улице, мимо смольного, по улице Моисеенко, Кирочной, через Троицкий мост, по Каменоостровскому проспекту и через Большой Крестовский мост через Морской проспект, и мимо метро «Крестовский остров» до кольцевой на Южной дороге.

Теперь стартовать автобус будет у «Ладожской», выезжать на проспект Энергетиков, далее на Уткин переулок, по Гранитной улице и Заневскому проспекту на привычную трассу. А вот заканчивать поездку - за «Черной речкой». По Каменоостровскому проспекту автобус будет уходить на Ушаковский мост и, по Торжковской улице, сворачивать на Белоостровскую и Вазаский переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU