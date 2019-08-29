Трое узбеков задержаны по подозрению в групповом изнасиловании соотечественницы в Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-29T14:06:45+03:00

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В городе Сосновый Бор, что находится в Ленинградской области, задержаны трое мужчин, подозреваемых в жестоком групповом изнасиловании 31-летней женщины. Как сообщил следственный комитет в четверг, 29 августа, все граждане, включая жертву, граждане Узбекистана.

- По данным следствия, с 23 по 24 августа 2019 года в квартире одного из домов в Сосновом Бору трое мужчин изнасиловали 31-летнюю женщину, - сообщили в следственном комитете Ленинградской области.

Оперативники территориального ОМВД сумели установить причастных к данному преступлению. Ими оказались трое земляков жертвы, граждане Узбекистана, в возрасте 20-ти, 27-ти и 44-х лет. На данный момент они все задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Назначен весь комплекс судебных экспертиз. В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит по 10 лет тюрьмы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU