2019-08-29T14:15:59+03:00
Происшествия

«Газовщики» украли у 85-летней пенсионерки миллион рублей

Теперь предприимчивых мошенников ищет полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Погреть руки" на газе регулярно пытаются разные мошенники."Погреть руки" на газе регулярно пытаются разные мошенники.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Очередная петербургская пенсионерка пострадала от действий злоумышленником, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. На этот раз лже-газовщики «работали» в Курортном районе Северной столицы. После из визита местная жительница не досчиталась миллиона рублей.

- 28 августа около 12:00 трое неустановленных лиц (2 женщины и мужчина) под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру одного из домов на набережной реки Сестры в. Сестрорецке, откуда тайно похитили крупную сумму денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшей от действий мошенников оказалась 85-летняя пенсионерка. Поняв, что ее обворовали, после ухода «коммунальщиков» она позвонила в полицию.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет решаться вопрос о воз0буждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24