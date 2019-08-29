«Газовщики» украли у 85-летней пенсионерки миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-29T14:15:59+03:00

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Очередная петербургская пенсионерка пострадала от действий злоумышленником, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. На этот раз лже-газовщики «работали» в Курортном районе Северной столицы. После из визита местная жительница не досчиталась миллиона рублей.

- 28 августа около 12:00 трое неустановленных лиц (2 женщины и мужчина) под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру одного из домов на набережной реки Сестры в. Сестрорецке, откуда тайно похитили крупную сумму денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшей от действий мошенников оказалась 85-летняя пенсионерка. Поняв, что ее обворовали, после ухода «коммунальщиков» она позвонила в полицию.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет решаться вопрос о воз0буждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU