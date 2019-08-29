У стрелявшего на детской площадке в Петербурге нашли второй арсенал оружия

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-29T14:30:10+03:00

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48-летний житель Красногвардейского района Петербурга, который накануне попал в новости со своей хулиганской выходкой, стрельбой на детской площадке, снова привлек к себе внимание правоохранительных органов. Как стало известно сегодня, 29 августа, при повторном обыске у петербуржца нашли еще один арсенал оружия. Ранее у него уже находили боеприпасы.

- В ходе осмотра его квартиры накануне сотрудники полиции обнаружили множество патронов и обрез ружья. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе дознания правоохранители провели еще один обыск в квартире подозреваемого и нашли еще много всего интересного, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

По его итогам обнаружены и изъяты ручная граната без запала, снаряд, около 40 патронов к различному оружию, десятки единиц оружия и частей оружия со следами коррозии, предположительно, относящиеся к производству начала 20 века. Изъятое направлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU