В Басковом переулке упавшая с дома лепнина разбила припаркованную иномарку

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-29T14:45:19+03:00

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Центр Петербурга разваливается. Не весь, конечно - по частям и маленьким кусочкам. Исторические дома не выдерживают суровых северных условий и потихоньку рассыпаются. Иногда обломки падают на головы прохожих, а иногда везет и страдают только припаркованные автомобили. Как 29 августа в Басковом переулке.

- В Центральном районе в Басковом переулке с крыши дома 16 на тротуар и авто упала лепнина, - пишут горожане в соцсетях.

По счастью, людей на улице в этот момент не было, а вот немолодая «Тойота» получила хороший удар по заднему крылу. От удара металл сильно промялся, а заднее стекло выпало со своего места.

Ироничные горожане тут же предположили, что каменные стены дома могли «подрезать» лучи лазера.

- Лазерами все дома подрезали, когда сосули сбивали. У нас вообще после таких операций крыша текла, - шутят в комментариях петербуржцы.

Впрочем, хозяевам иномарки теперь не до иронии. Им надо регистрировать инцидент в ГИБДД и через суд добиваться компенсации у управляющей компании, обслуживающей здание.

ИСТОЧНИК KP.RU