В Басковом переулке упавшая с дома лепнина разбила припаркованную иномарку
Центр Петербурга разваливается. Не весь, конечно - по частям и маленьким кусочкам. Исторические дома не выдерживают суровых северных условий и потихоньку рассыпаются. Иногда обломки падают на головы прохожих, а иногда везет и страдают только припаркованные автомобили. Как 29 августа в Басковом переулке.
- В Центральном районе в Басковом переулке с крыши дома 16 на тротуар и авто упала лепнина, - пишут горожане в соцсетях.
По счастью, людей на улице в этот момент не было, а вот немолодая «Тойота» получила хороший удар по заднему крылу. От удара металл сильно промялся, а заднее стекло выпало со своего места.
Ироничные горожане тут же предположили, что каменные стены дома могли «подрезать» лучи лазера.
- Лазерами все дома подрезали, когда сосули сбивали. У нас вообще после таких операций крыша текла, - шутят в комментариях петербуржцы.
Впрочем, хозяевам иномарки теперь не до иронии. Им надо регистрировать инцидент в ГИБДД и через суд добиваться компенсации у управляющей компании, обслуживающей здание.
ИСТОЧНИК KP.RU