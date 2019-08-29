Главу компании по производству упаковки похитили в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-29T15:40:05+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция Кировского района проверяет информацию о похищении местного бизнесмена. О пропаже мужчины сообщила его сожительница 29 августа. По ее словам, неизвестные люди прислали ей СМС с требованием выкупа. Сумма, которую хотят получить злоумышленники, не разглашается.

- Во втором часу ночи 29 августа в полицию Петербурга обратилась 39-летняя женщина, которая работает заместителем управляющего банка. Она рассказала, что рано утром 27 августа ее 41-летний сожитель, владелец компании по производству упаковки, вышел из дома на Ленинском проспекте и уехал по делам на машине Toyota Corolla, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По словам женщины, с собой мужчина взял паспорт, документы на машину и свою фирму. С тех пор он пропал.

Сегодня в 3:40 утра на мобильный телефон женщины пришло СМС-сообщение, в котором неизвестные люди требовали выкуп за мужчину. Банкирша уточнила, что у ее сожителя были долговые обязательства перед людьми, которых она не знает. Проверка по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU