В Ленобласти засняли первое в сезоне Северное сияние

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-29T16:29:33+03:00

Поймать небесную красоту в объектив получилось в ночь на 28 августа

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Петербург - северный город. И здесь, хоть и нет так часто, как в Заполярье, можно увидеть настоящее северное сияние. Эта небесная красота, видимая в темное время суток, имеет множество поклонников, которые готовы сутками сидеть на лесных опушках, чтобы поймать в объектив нужный кадр.

- Сосново, 28 августа. Похоже первое северное сияние в этом сезоне, - пишут в соцсетях охотники за этим природным явлением.

По слова автора снимка, удачная фотосессия состоялась около двух часов ночи 28 августа в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области. Чтобы заснять сияние, фотографу пришлось преодолеть около сотни километров от Петербурга. Впрочем, настоящих фанатов дела такие расстояния не пугают.

Северное сияние - Aurora Borealis, является «сестрой» полярного и южного сияний. Это свечение верхних слоев атмосфер Земли, которое возникает из-за взаимодействия магнитосферы с заряженными частицами так называемого солнечного ветра (потока ионизированных частиц из солнечной короны).

ИСТОЧНИК KP.RU