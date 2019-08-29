2019-08-29T16:29:33+03:00
Общество

В Ленобласти засняли первое в сезоне Северное сияние

Поймать небесную красоту в объектив получилось в ночь на 28 августа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Первое северное сияние сезона засняли в Сосново. Фото: vk.com/aurora812/Катерина СтрельниковаПервое северное сияние сезона засняли в Сосново. Фото: vk.com/aurora812/Катерина Стрельникова
Изменить размер текста:

Петербург - северный город. И здесь, хоть и нет так часто, как в Заполярье, можно увидеть настоящее северное сияние. Эта небесная красота, видимая в темное время суток, имеет множество поклонников, которые готовы сутками сидеть на лесных опушках, чтобы поймать в объектив нужный кадр.

- Сосново, 28 августа. Похоже первое северное сияние в этом сезоне, - пишут в соцсетях охотники за этим природным явлением.

По слова автора снимка, удачная фотосессия состоялась около двух часов ночи 28 августа в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области. Чтобы заснять сияние, фотографу пришлось преодолеть около сотни километров от Петербурга. Впрочем, настоящих фанатов дела такие расстояния не пугают.

Северное сияние - Aurora Borealis, является «сестрой» полярного и южного сияний. Это свечение верхних слоев атмосфер Земли, которое возникает из-за взаимодействия магнитосферы с заряженными частицами так называемого солнечного ветра (потока ионизированных частиц из солнечной короны).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24