2019-08-29T16:47:57+03:00
Дом. Семья

Серого тюленя заметили петербуржцы у Арсенальной набережной

Молодой ластоногий плескался в Неве на солнышке [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы заметили серого тюленя в НевеПетербуржцы заметили серого тюленя в НевеФото: кадр с видео
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В прекрасный солнечный день Санкт-Петербург становится привлекательным не только для туристов, но и различных животных. Сегодня, 29 августа, местная жительница заметила в Неве, недалеко от Арсенальной набережной молодого серого тюленя. Ластоногий спокойно плескался в воде, подставляя брюшко под ласковые солнечные лучи.

- В Неве, близ Арсенальной набережной сегодня видели молодого серого тюленя. Пока, ничего кроме этого видео у нас нет. Так что если будете сегодня прогуливаться по невским берегам, посматривайте, пожалуйста, на воду, вдруг тюлененка и увидите, - рассказали зоозащитники в группе «ВКонтакте» «Спасение тюленей».

Судя по кадрам, животное чувствует себя прекрасно. Никаких признаков того, что он голоден или болен, нет. Возможно, тюлень просто заблудился, плавая по Финскому заливу, либо наоборот приплыл из Ладоги. А может быть, он специально добрался до Петербурга, чтобы насладиться достопримечательностями в такой прекрасный погожий день.

Друзья тюленей напоминают, что если, прогуливаясь по набережной, вы заметите тюленя, то соощайте по телефону 699-23-99.

Тюлень возле Арсенальной набережной в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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