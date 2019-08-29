2019-08-29T17:10:40+03:00
Происшествия

Женщина на иномарке сбила мотоциклиста на набережной Карповки

В результате 41-летний байкер получил тяжелые травмы
Петр КИБЕР
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На набережной Карповки в ДТП пострадал мотоциклист. Фото: vk.com/spb_todayНа набережной Карповки в ДТП пострадал мотоциклист. Фото: vk.com/spb_today
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На календаре еще август, а это значит, что до окончания мотосезона есть как минимум месяц. А это, в свою очередь значит, что статистика аварий с участием двухколесного транспорта в Санкт-Петербурге будет пополняться. Так, 29 августа, на набережной Карповки столкнулись «Киа» с женщиной за рулем и байкер на «Сузуки».

- Около 13:40 водитель автомобиля «Киа» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП 41-летний байкер пролетел несколько метров по воздуху и асфальту. Прибывшие к месту аварии медики диагностировали у мужчины множественные травмы и госпитализировали его в тяжелом состоянии.

Разбираться в обстоятельствах ДТП будут инспектора дорожной полиции, которые и установят виновника происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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