Валентина Матвиенко: «Петербург может стать новаторским, передовым городом»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-29T17:58:34+03:00

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Санкт-Петербург – передовой город с огромным потенциалом развития. Об этом заявила председатель Федерального Собрания России и бывший губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко в рамках форума «Цифровой Петербург», который открылся сегодня, 29 августа, в «Ленэкспо». По словам Валентины Ивановны, именно город на Неве может стать примером для всей России по внедрению цифровых технологий, научно-технического прогресса и роста экономики.

- Именно в Петербурге сосредоточен огромный, научно-технический, производственный и кадровый потенциал. А также есть все условия для рывка в развитии. Слово развитие – это отражает сущность, менталитет, историю нашего города. Движение вперед заложено на генном уровне Петербурга. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы был застой, - заявила Матвиенко.

Председатель Федерального собрания отметила, что за последние пять месяцев текущего года замечен рост экономики Петербурга – индекс промышленного производства составил 105%, что существенно выше, чем за предыдущие аналогичные периоды и выше, чем по России.

- Петербург может стать новаторским, передовым городом. Нужны новые амбициозные задачи и цели. Надо суметь поставить эти все преимущества нашего великого города на службу горожанам и всей страны, - подчеркнула она.

Петербургский цифровой форум – 2019 продлится до 30 августа. Также сегодня на нем присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, который также принял участие в обсуждении цифрового и экономического развития Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU