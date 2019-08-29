2019-08-29T18:42:43+03:00
Общество

В Кронштадте запустили первую пилотную 5G-сеть в России

Связь пятого поколения послужит для развития транспорта, ЖКХ, промышленности и туризма
Лилия КОЗЛОВА
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В Кронштадте запустили первую пилотную 5G-сеть в РоссииВ Кронштадте запустили первую пилотную 5G-сеть в РоссииФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Кронштадте запустили первую в России масштабную предкоммерческую сеть связи пятого поколения, охватив 5G-сигналом практически всю населенную часть города. На данный момент запуск произошел в пилотном режиме оператором ПАО «МТС» и компанией Huawei при содействии администрации Петербурга.

- Предкоммерческая сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций. До конца сентября будут запущены еще четыре базовых станций, - рассказали организаторы.

Сейчас преимуществами высокой скорости мобильной передачи данных могут воспользоваться социально значимые объекты. Далее на основе 5G-сети в регионе будут внедряться инновационные решения и сервисы в различных областях: от ЖКХ, транспорта и промышленности до сферы образования, и туризма.

Надо отметить, что развертывание сетей пятого поколения – одна из важных составляющих национального проекта «Цифровая экономика». Высокая скорость и способность передавать большой массив данных без задержки в сетях пятого поколения необходимы для развития таких инновационных технологий, как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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