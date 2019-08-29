2019-08-29T21:01:56+03:00
Общество

В ночь на 30 августа перекроют съезд на ЗСД

Движение будет перекрыто
Алена ЧИЧИГИНА
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Внимание, автомобилисты, особенно, те, кто после развода мостов привык преодолевать большие расстояния в Петербурге по Западному скоростному диаметру.

В ночь на 30 августа будет перекрыт съезд на ЗСД. Не весь, конечно, а съезд с внешнего кольца КАД на ЗСД в направлении поселка Белоостров.

- Транспортное движение будет закрыто с 01:00 до 05:00, - сообщает в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». - Причиной - проведение работ по установке опор над проезжей частью, на которых затем разместятся табло и знаки автоматизированной системы управления.

Отметим, что движение по съезду на Левашовское шоссе будет работать в штатном режиме.

На время перекрытия на ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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