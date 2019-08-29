Авария на Неве: водитель гидроцикла на полном ходу протаранил теплоход

СЕГОДНЯ 22:13 2019-08-29T22:14:57+03:00

Он не успел затормозить и врезался в пассажирское судно

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Не обошлась без приключений прогулка по воде для пассажиров теплохода "Москва". В четверг, 29 августа, судно протаранил гидроцикл. Все произошло днем в Петровском фарватере недалеко от судостроительного завода "Алмаз".

- Водитель гидроцикла не смог затормозить и врезался в прогулочный теплоход, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. - Обошлось без пострадавших.

Очевидно, удар был не такой уж и несильный, возможно, потому что юноша на гидроцикле сбавил скорость. Однако, если бы он, наоборот, набрал ход, могли быть серьезные последствия: пассажиры на борту, либо сам водитель могли получить травмы, а повреждения судна могли повлечь разлив нефтепродуктов по акватории.

Тем не менее, по факту произошедшего полиция проводит проверку. Как стало известно, молодой человек управлял гидроциклом, не имея на то прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU