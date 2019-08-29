Банду черных риелторов, в которую входили полицейский и адвокат, осудили в Петербурге

29 Авг. 22:50 2019-08-29T22:50:47+03:00

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Завершились судебные слушания по громкому делу. В Петербурге наконец вынесли приговор членам банды, которые похищали, калечили и убивали людей ради квартир.

Известно, что среди преступников были адвокат и полицейский. Своими жертвами они избирали одиноких людей или пенсионеров. Однако, однажды, они применили свою преступную схему и против предпринимателя - 12 мая 2010 года его похитили, а позже убили.

Несколько лет длилось сначала расследование, а затем и судебные разбирательства. И вот итог: Организатору банды и бывшему полицейскому дали по 18 лет, их подельникам в зависимости от роли в группировки от 16 до 6 лет колонии. Кроме того, как сообщили в Объединенной пресс-службе городских суд Петербурга, судья, удовлетворил и гражданские иски на сумму более 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU