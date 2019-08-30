Несмотря на запрет открылся ресторан, где отравились 15 человек в Петербурге
Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу второй раз за две недели наведались в ресторан на набережной канала Грибоедова, и не из-за того, что им там понравилось, а совсем наоборот. Именно в этом заведении несколько дней назад было массовое отравление, 15 человек слегли с кишечной палочкой. Тогда после проверки и вынесения предписания ресторан закрыли. Однако, владельцы решили снова открыть двери своего заведения для посетителей.
- В связи с нарушением предписания составлен административный протокол, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. - Сейчас материалы дела оформляются для передачи в Куйбышевский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности.
А причин для закрытия ресторана было несколько: специалисты выявили грубые нарушения. На кухне забраковали 65 килограммов сырьевой и готовой продукции. Есть также информация, что сотрудники работали без медкнижек. Теперь помимо потери прибыли грозит еще и штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU