Несмотря на запрет открылся ресторан, где отравились 15 человек в Петербурге

СЕГОДНЯ 00:25 2019-08-30T00:28:50+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу второй раз за две недели наведались в ресторан на набережной канала Грибоедова, и не из-за того, что им там понравилось, а совсем наоборот. Именно в этом заведении несколько дней назад было массовое отравление, 15 человек слегли с кишечной палочкой. Тогда после проверки и вынесения предписания ресторан закрыли. Однако, владельцы решили снова открыть двери своего заведения для посетителей.

- В связи с нарушением предписания составлен административный протокол, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. - Сейчас материалы дела оформляются для передачи в Куйбышевский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности.

А причин для закрытия ресторана было несколько: специалисты выявили грубые нарушения. На кухне забраковали 65 килограммов сырьевой и готовой продукции. Есть также информация, что сотрудники работали без медкнижек. Теперь помимо потери прибыли грозит еще и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU