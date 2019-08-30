Группа ровная, будет сложно: Семак и Дзюба о соперниках «Зенита» в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-30T08:52:22+03:00

Радостной эйфории в штабе "Зенита" ни у кого нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Накануне, 29 августа, в Монако прошло главное мероприятие футбольного года в европейском футболе - жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Впрочем, последнее Петербурга не касалось, так как «Зенит» сыграет в главном клубном турнире Старого света. В соперники сине-бело-голубым достались португальская «Бенфика», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг». Такой жребий не сильно порадовал главного тренера «Зенита».

- Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба петербуржцев. - Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно.

При этом «Бенфика» попадается сине-бело-голубым достаточно часто и хорошо знакома клубу с берегов Невы. С «Лионом» тоже играли, хоть и реже, а вот «Лейпциг» - настоящая загадка и очень крепкий орешек, хоть «Зенит» с ним и встречался ранее.

Впрочем, «раскусить» его можно. Артем Дзюба, в отличие от наставника петербуржцев, был более оптимистичен в прогнозах, хоть и не сильно.

- Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. Зато у нас есть шанс выйти из группы, - заявил нападающий сине-бело-голубых.

Игры в групповом этапе Лиги Чемпионов стартуют 17 сентября. Первый матч «Зенит» проведет на выезде с «Лионом»

ИСТОЧНИК KP.RU